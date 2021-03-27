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«Дом-2» перезапускают на другом канале
13:57
Фото: vk.com
С 19 апреля возобновляется показ ток-шоу "Дом-2. Новая любовь", программа будет выходить в эфир телевизионного канала "Ю".
В заявлении телеканала, входящего в холдинг "Медиа-1", отмечается, что соответствующая сделка была заключена с участием ООО "Солярис промо продакшн".
Шоу займет двухчасовой слот вечером и часовой - утром, пояснили в пресс-службе канала. В качестве ведущих, как и прежде, будут выступать Ксения Бородина и Ольга Бузова, а также Влад Кадони, Андрей Черкасов и Ольга Орлова.
Напомним, о закрытии программы, выходившей в эфир на протяжении шестнадцати лет, руководство ТНТ объявило в конце прошлого года. Как пояснил тогда гендиректор канала Роман Петренко, с момента запуска этого шоу телевизионное пространство в России существенно изменилось. Поэтому передачу решено заменить линейкой из пяти программ в жанре стендап.
В целях сохранения конкурентоспособности каналу нужно сфокусироваться на сути бренда ТНТ, а это "сериалы и юмор". И "все остальное должно уйти", подчеркивал Петренко, сообщая о закрытии "Дома-2".
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