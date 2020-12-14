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Телеканал ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»Телеканал ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»

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Телеканал ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»


06:06
Телеканал ТНТ закрывает реалити-шоу «Дом-2»Фото: vk.com

Руководство телеканала ТНТ приняло решение о закрытии популярного реалити-шоу "Дом-2".

Первый выпуск этой скандально известной программы вышел в эфир шестнадцать лет назад, напоминает пресс-служба канала.

Как стало известно, последний выпуск зрители увидят 30 декабря. "Самое продолжительное в мире ежедневное реалити-шоу о том, как построить любовь", завершится финалом, который будет длиться два часа, сообщает пресс-служба канала. Уточняется, что все подробности предстоящих событий будут озвучены в эфире "Дом-2" за неделю до завершающего выпуска - 23 декабря.

По словам директора ТНТ Романа Петренко, слот проекта "Дом-2" в 23:00 предполагается заменить линейкой из пяти передач в жанре стендап. Глава канала пояснил, что реалити провожают "с сожалением и ностальгией", однако за шестнадцать лет в телевизионном пространстве произошли существенные перемены. В целях сохранения конкурентоспособности каналу нужно сфокусироваться на сути бренда ТНТ, а это "сериалы и юмор". Как подчеркнул Петренко, "все остальное должно уйти".

Участниками проекта, стартовавшего в 2004 году, стали тысячи молодых людей, в том числе, из-за рубежа. Шоу быстро стало считаться одним из наиболее резонансных на мировом телевидении. Программу неоднократно критиковали за обилие излишне откровенных сцен, использование игроками нецензурной лексики, а также и насилие.

В "Доме 2" начинала свою телекарьеру Ксения Собчак. Вплоть до 2012 года она оставалась ведущей шоу вместе с Ксенией Бородиной. Многие из бывших участников добились определенных успехов в отечественном шоу-бизнесе. В частности, Ольга Бузова смогла стать ведущей и певицей, а также популярным блогером.

По данным канала, на протяжении почти десятилетия шоу входило в число самых рейтинговых передач для российской аудитории возраста 14-44 лет. Программу смотрели все больше зрителей, пока в публичном пространстве продолжались "дебаты о моральности и допустимости непривычного зрелища", отмечает пресс-служба ТНТ.

За период существования реалити-шоу его участники успели сыграть около тридцати свадеб, у них родилось четырнадцать детей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 260

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