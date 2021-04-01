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Главного нефролога Петербурга подозревают в убийстве жены


06:07
Главного нефролога Петербурга подозревают в убийстве женыФото: ridus.ru

Октябрьский районный суд Петербурга отложил избрание меры пресечения главе нефрологического центра Мариинской больницы Александру Земченкову.

Врача, который также является главным внештатным нефрологом города, подозревают в жестоком убийстве супруги.

Судебное заседание по выбору меры пресечения отложили по ходатайству защиты, сообщает агентство "Интерфакс". Срок задержания Земченкова при этом был продлен на 72 часа.

По версии следствия, преступление было совершено еще в 2010 году. Александр Земченков в прошлом даже обращался в программу "Жди меня", где рассказывал об исчезновении жены. По словам врача, его супруга отправилась на работу и пропала. Стоит отметить, что вел программу известный российские актер театра и кино Михаил Ефремов, который сейчас отбывает срок в колонии за смертельное ДТП.

В прошлом муж Ирины Земченковой потратил немало денег, нанимая детективов и экстрасенсов. Однако никаких результатов поиски не принесли.

По словам родственников, супруга Земченкова, также являвшаяся врачом, в тот роковой день отправилась в больницу, хотя у нее был выходной. Она намеревалась проведать пациентов и решила воспользоваться метро, тогда как обычно ездила на машине. При этом она не попала в объектив камер видеонаблюдения ни когда выходила из дома, ни на входе в метрополитен.

Правоохранительные органы в течение более чем десяти лет также не смогли собрать какие-либо материалы, проясняющие судьбу женщины. Новый виток производство по этому уголовному делу получило после того, как в конце прошлого года 92-летний отец Ирины Земченковой обратился к главе СКР Александру Бастрыкину. В результате криминалисты снова провели анализ уже имевшихся данных и допросили новых свидетелей. У следствия появились новые версии.

Как только в убийстве женщины начали подозревать ее супруга, организовали допрос с применением полиграфа. 30 марта заведующий нефрологическим отделением Мариинской больницы был задержан. По версии следствия, в феврале 2010 года, поссорившись с женой, Земченков убил ее неустановленным способом. Расчленив останки супруги, он избавился от фрагментов тела, попросту выбросив в мусорные контейнеры. Затем врач обратился в полицию и заявил об исчезновении жены.

Представители Мариинской больницы на просьбу охарактеризовать Земченкова назвали его "уникальным специалистом с "золотыми руками". По словам коллег, он спас жизнь многим пациентам, а также передавал свои знания студентам и сотрудникам клиники. О том, будет ли врач продолжать работать в этом медицинском учреждении, решение пока еще не принято.

Автор: Злата Богатова

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