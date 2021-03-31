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Песков прокомментировал ДТП с его машиной
14:13
Фото: vk.com
Автомобиль официального представителя Кремля Дмитрия Пескова стал участником дорожно-транспортного происшествия в Москве, передают российские СМИ.
Как стало известно, в момент аварии пресс-секретарь главы РФ в машине не находился.
По словам Дмитрия Пескова, прокомментировавшего инцидент, в результате этого ДТП никто не пострадал. Пресс-секретарь главы РФ пояснил, что "все целы". В момент аварии его не было в этом автомобиле.
Как заявила агентству "Интерфакс" представитель Управления делами президента Елена Крылова, "урон нанесен самой машине". Обстоятельства случившегося сейчас выясняют специалисты.
Ранее стало известно о дорожной аварии, которая накануне, 31 марта, произошла в районе Волгоградского проспекта российской столицы. Со ссылкой на источники в транспортном комбинате "Россия" и ГУ МВД по Москве РБК уточнял, что в аварию попал автомобиль Genesis, закрепленный за официальным представителем Кремля Дмитрием Песковым.
В публикации отмечалось, что машина Пескова получила повреждения корпуса и задней оси после столкновения с автомобилем такси.
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