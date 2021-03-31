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Познер покинул Грузию
13:05
Фото: beerhead-bar.ru
Известный российский журналист Владимир Познер, собиравшийся отметить в Тбилиси свое 87-летие, покинул Грузию.
Ранее протестующие окружили его отель, закидывая здание яйцами и требуя, чтобы он уехал из страны.
По данным СМИ, Владимир Познер покинул Грузию в 06:00 по местному времени (05:00 по Москве). Вместе с журналистом из страны ранним утром выехали еще около пятидесяти человек.
Ранее участники протестной акции, подойдя к отелю, где остановился Познер, закидывали здание яйцами и пытались прорваться в здание. Минувшей ночью им удалось блокировать подачу электроэнергии в гостиницу.
На желание российского журналиста отпраздновать в Тбилиси свое 87-летие ранее с негодованием отреагировали в ряде оппозиционных партий Грузии. Назвав прибытие Познера в страну недопустимым ни с моральной, ни с правовой точки зрения, политики также указывали на необходимость соблюдения антикоронавирусных ограничений.
В МВД Грузии, комментируя происходящее, заявили, что журналист прибыл в страну на законных основаниях. Все, кто приехал в Тбилиси вместе с Познером, при этом имели официальный документ о вакцинации либо справку, которая подтверждала отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.
На события в Тбилиси отреагировал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Ситуация продемонстрировала, в каком глубоком кризисе сейчас находится Грузия. Внутренняя политика страны во многом определяется радикализмом, и ни к чему хорошему это не приведет, отметил он в своем ТГ-канале.
Спикер Госдумы также напомнил о том, что происходило в Тбилиси летом 2019 года, когда проводилась Межпарламенская ассамблея православия. С подобным отношением тогда пришлось столкнуться депутату Госдумы Сергею Гаврилову (КПРФ).
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