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В Тбилиси после приезда Познера начались столкновения протестующих с полицией
04:13
Фото: vk.com
В столице Грузии началась акция протеста у гостиницы, где накануне вечером остановился прибывший из России известный журналист Владимир Познер.
Манифестанты вступают в столкновения с сотрудниками полиции Тбилиси, передают местные СМИ.
Как стало известно, протестующие требуют от властей Грузии выдворить Владимира Познера из страны. Участники акции, организованной оппозицией, смогли блокировать подачу электроэнергии в здание отеля, где остановился журналист.
По данным грузинских СМИ, правоохранители создали "живой щит", пытаясь сдерживать наиболее агрессивных участников акции. Протестующие тем временем продолжают попытки ворваться в гостиницу.
Ранее представители нескольких оппозиционных партий Грузии с негодованием прокомментировали намерения российского журналиста отпраздновать в Тбилиси его 87-летие. Политики назвали прибытие Познера в страну недопустимым ни с моральной, ни с правовой точки зрения. Кроме того, в Грузии сохраняется необходимость соблюдения антикоронавирусных ограничений.
По данным МВД Грузии, российский журналист прибыл в страну на законных основаниях. Кроме того, все, кто прибыл в Тбилиси вместе с Познером, имеют или официальный документ о прививке против коронавируса или справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19.
Выступив перед прессой в тбилисском аэропорту, Познер заявил, что уже третий год подряд приезжает в Грузию, чтобы "справить свой день рождения". Журналист подчеркивал, что не собирается говорить о политике.
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