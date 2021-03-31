Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Тбилиси после приезда Познера начались столкновения протестующих с полицией

04:13

Фото: vk.com



В столице Грузии началась акция протеста у гостиницы, где накануне вечером остановился прибывший из России известный журналист Владимир Познер.



Манифестанты вступают в столкновения с сотрудниками полиции Тбилиси, передают местные СМИ.



Как стало известно, протестующие требуют от властей Грузии выдворить Владимира Познера из страны. Участники акции, организованной оппозицией, смогли блокировать подачу электроэнергии в здание отеля, где остановился журналист.



По данным грузинских СМИ, правоохранители создали "живой щит", пытаясь сдерживать наиболее агрессивных участников акции. Протестующие тем временем продолжают попытки ворваться в гостиницу.



Ранее представители нескольких оппозиционных партий Грузии с негодованием прокомментировали намерения российского журналиста отпраздновать в Тбилиси его 87-летие. Политики назвали прибытие Познера в страну недопустимым ни с моральной, ни с правовой точки зрения. Кроме того, в Грузии сохраняется необходимость соблюдения антикоронавирусных ограничений.



По данным МВД Грузии, российский журналист прибыл в страну на законных основаниях. Кроме того, все, кто прибыл в Тбилиси вместе с Познером, имеют или официальный документ о прививке против коронавируса или справку об отрицательном результате ПЦР-теста на COVID-19.



Выступив перед прессой в тбилисском аэропорту, Познер заявил, что уже третий год подряд приезжает в Грузию, чтобы "справить свой день рождения". Журналист подчеркивал, что не собирается говорить о политике.



Автор: Злата Богатова

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