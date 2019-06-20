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В Тбилиси митингующие штурмуют здание парламента


20.6.2019 22:15
В Тбилиси митингующие штурмуют здание парламентаФото: armeniasputnik.am

Участники митинга требуют отставки главы грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, передает агентство "Интерфакс".

Правоохранительные органы пытаются удержать демонстрантов, которые в эти минуты атакуют здание высшего законодательного органа Грузии.

К зданию парламента Грузии полиция перебрасывает дополнительные силы. По данным грузинских СМИ, уже появилась спецтехника и подразделения особого назначения.

В заявлении, которое распространило МВД страны, протестующих призывают к прекращению штурма здания. Силовики подчеркивают, что руководство правоохранительных органов намерено использовать все меры, предусмотренные законодательством Грузии, чтобы навести порядок.

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили, который сейчас находится в Киеве, записал видеообращение, адресованное полиции. Экс-президент призывает силовиков не подчиняться приказам властей.

Ранее грузинские оппозиционеры созвали митинг. Акция протеста была организована в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Оппозиция с возмущением отреагировала на то, что Гаврилов на открытии сессии МАП сел в кресло спикера грузинского парламента.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

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