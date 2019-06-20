Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Тбилиси митингующие штурмуют здание парламента

20.6.2019 22:15

Фото: armeniasputnik.am



Участники митинга требуют отставки главы грузинского парламента Ираклия Кобахидзе, передает агентство "Интерфакс".



Правоохранительные органы пытаются удержать демонстрантов, которые в эти минуты атакуют здание высшего законодательного органа Грузии.



К зданию парламента Грузии полиция перебрасывает дополнительные силы. По данным грузинских СМИ, уже появилась спецтехника и подразделения особого назначения.



В заявлении, которое распространило МВД страны, протестующих призывают к прекращению штурма здания. Силовики подчеркивают, что руководство правоохранительных органов намерено использовать все меры, предусмотренные законодательством Грузии, чтобы навести порядок.



Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили, который сейчас находится в Киеве, записал видеообращение, адресованное полиции. Экс-президент призывает силовиков не подчиняться приказам властей.



Ранее грузинские оппозиционеры созвали митинг. Акция протеста была организована в связи с участием российской парламентской делегации во главе с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым в 26-й Генеральной ассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Оппозиция с возмущением отреагировала на то, что Гаврилов на открытии сессии МАП сел в кресло спикера грузинского парламента.



Автор: Злата Богатова

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