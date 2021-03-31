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На Ставрополье подросток погиб, снимая видео в заброшенной воинской части


31.3.2021 14:11
На Ставрополье подросток погиб, снимая видео в заброшенной воинской частиФото: sledcom.ru

Правоохранительные органы Ставропольского края выясняют обстоятельства гибели 13-летнего мальчика.

По факту ЧП уже возбудили уголовное дело, сообщает региональное СУ СКР.

В ведомстве пояснили, что мальчик получил смертельные травмы во время съемки видеоролика в городе Нефтекумске. В ходе проверки, начатой после трагического происшествия, было установлено, что трое подростков смогли проникнуть в здание заброшенной воинской части вечером 30 марта.

Когда дети снимали ролик, произошло обрушение крыши здания. Фрагменты конструкций упали  обрушилась на 13-летнего подростка. Мальчик скончался на месте от полученных травм.

По итогам проверки было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 111

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