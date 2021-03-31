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На Ставрополье подросток погиб, снимая видео в заброшенной воинской части
31.3.2021 14:11
Фото: sledcom.ru
Правоохранительные органы Ставропольского края выясняют обстоятельства гибели 13-летнего мальчика.
По факту ЧП уже возбудили уголовное дело, сообщает региональное СУ СКР.
В ведомстве пояснили, что мальчик получил смертельные травмы во время съемки видеоролика в городе Нефтекумске. В ходе проверки, начатой после трагического происшествия, было установлено, что трое подростков смогли проникнуть в здание заброшенной воинской части вечером 30 марта.
Когда дети снимали ролик, произошло обрушение крыши здания. Фрагменты конструкций упали обрушилась на 13-летнего подростка. Мальчик скончался на месте от полученных травм.
По итогам проверки было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователи выясняют обстоятельства случившегося.
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