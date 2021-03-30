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Госдеп разочарован докладом ВОЗ о происхождении COVID-19


04:03
Госдеп разочарован докладом ВОЗ о происхождении COVID-19Фото: worldenergynews.gr

В Вашингтоне выразили обеспокоенность в связи с докладом, который подготовили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Документ представляет собой анализ различных версий происхождения коронавируса нового типа.

Госдепартамент Соединенных Штатов опубликовал сегодня специальное заявление, посвященное отчету. Как указывает американское внешнеполитическое министерство, мировое сообщество заинтересовано прежде всего в "транспарентном и независимом" изучении вопросов происхождения COVID-19.

Какие-либо третьи стороны не должны оказывать влияние на работу экспертов, вмешиваться в процесс подготовки доклада, подчеркивается в тексте. Поэтому в Госдепе выразили обеспокоенность по поводу документа, содержащего выводы экспертов ВОЗ, работавших в Китае.

Ранее Пекин снова обвинил США в давлении на ВОЗ. Как заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, американское руководство путем критических заявлений продолжает попытки повлиять на экспертов, которые работали в Ухане, выясняя происхождение коронавируса.

Автор: Злата Богатова

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