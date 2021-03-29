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Пекин снова обвинил США в давлении на ВОЗ
29.3.2021 18:02
Фото: orient.tm
Власти Соединенных Штатов пытаются влиять на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и авторов, которые готовили экспертный доклад о происхождении коронавируса, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Китайский дипломат прокомментировал критические замечания, озвученные ранее в Вашингтоне.
Американское руководство путем критических заявлений продолжает попытки оказать давление на ВОЗ и экспертов, которые работали в Ухане, выясняя происхождение коронавируса. Как подчеркнул китайский дипломат, в Пекин не приемлют "бесконечные обвинения с американской стороны", равно как и попытки Вашингтона очернить Китай в сфере борьбы с пандемией.
Чжао Лицзянь добавил, что США могли бы и на свою территорию пригласить экспертов ВОЗ, чтобы они провести соответствующие исследования. Можно было бы позвать международных экспертов, которые бы подготовили доклад "о лаборатории Форт-Детрик", предположил китайский дипломат.
Ранее экс-глава Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд вновь заявил о том, что коронавирус мог быть создан в лаборатории в китайском городе Ухань. По его мнению, версия о передаче SARS-CoV-2 людям от животных вызывает большие сомнения. Дело в том, что необходим более продолжительный период, чтобы возбудитель стал настолько заразным и достаточно приспособился к популяции.
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