ИнтерНовости - новости в стране и мире
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб скалолаз
На Камчатке при восхождении на вулкан погиб скалолаз
Суэцкий канал не удалось разблокировать после снятия Ever Given с мели
Суэцкий канал не удалось разблокировать после снятия Ever Given с мели
Ученые: фазы сна у осьминогов похожи на человеческие
Ученые: фазы сна у осьминогов похожи на человеческие
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
По дому «мытищинского стрелка» ударили из гранатометаПо дому «мытищинского стрелка» ударили из гранатомета
Вакцина AstraZeneca сменила название на VaxzevriaВакцина AstraZeneca сменила название на Vaxzevria
Песков считает Навального «гражданином противного ему мировоззрения»Песков считает Навального «гражданином противного ему мировоззрения»
По факту обрушения квартир в Зеленодольске возбудили уголовное делоПо факту обрушения квартир в Зеленодольске возбудили уголовное дело
Пекин снова обвинил США в давлении на ВОЗПекин снова обвинил США в давлении на ВОЗ

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Тартар. Рецепт, рожденный выдумкойТартар. Рецепт, рожденный выдумкой
Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.Апельсиновые дольки, цедра и цукаты из апельсиновых корочек.
Яблочный зефир своими рукамиЯблочный зефир своими руками
Остров Закинтос - мечты сбываются.Остров Закинтос - мечты сбываются.
Дружба дружбой, а табачок как?Дружба дружбой, а табачок как?

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Пекин снова обвинил США в давлении на ВОЗ


29.3.2021 18:02
Пекин снова обвинил США в давлении на ВОЗФото: orient.tm

Власти Соединенных Штатов пытаются влиять на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) и авторов, которые готовили экспертный доклад о происхождении коронавируса, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь. Китайский дипломат прокомментировал критические замечания, озвученные ранее в Вашингтоне.

Американское руководство путем критических заявлений продолжает попытки оказать давление на ВОЗ и экспертов, которые работали в Ухане, выясняя происхождение коронавируса. Как подчеркнул китайский дипломат, в Пекин не приемлют "бесконечные обвинения с американской стороны", равно как и попытки Вашингтона очернить Китай в сфере борьбы с пандемией.

Чжао Лицзянь добавил, что США могли бы и на свою территорию пригласить экспертов ВОЗ, чтобы они провести соответствующие исследования. Можно было бы позвать международных экспертов, которые бы подготовили доклад "о лаборатории Форт-Детрик", предположил китайский дипломат.

Ранее экс-глава Центров по контролю и распространению заболеваний США (CDC) Роберт Редфилд вновь заявил о том, что коронавирус мог быть создан в лаборатории в китайском городе Ухань. По его мнению, версия о передаче SARS-CoV-2 людям от животных вызывает большие сомнения. Дело в том, что необходим более продолжительный период, чтобы возбудитель стал настолько заразным и достаточно приспособился к популяции.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 105

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Март 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
 31
        

Популярное

В Дубае за $62 млн продали самую большую в мире картинуВ Дубае за $62 млн продали самую большую в мире картину
Путин сообщил, как в Латвии его бывшего коллегу не смогли спасти от COVID-19Путин сообщил, как в Латвии его бывшего коллегу не смогли спасти от COVID-19
Компанию AstraZeneca заподозрили в махинациях по отчетности о вакцинеКомпанию AstraZeneca заподозрили в махинациях по отчетности о вакцине
Макрон заявил о «российских силах» в ЛивииМакрон заявил о «российских силах» в Ливии
В СКР озвучили основные версии крушения Ка-32 под КалининградомВ СКР озвучили основные версии крушения Ка-32 под Калининградом

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru