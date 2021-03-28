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ВОЗ представила основные версии передачи коронавируса человеку
12:47
Фото: defense.gov
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) перечислила четыре наиболее вероятных сценариев передачи коронавируса SARS-CoV-2.
По мнению экспертов ВОЗ и китайских исследователей, возбудитель мог попасть в организм человека через пока еще неустановленное промежуточное животное от летучих мышей.
Этот сценарий ученым сейчас представляется наиболее достоверным. При этом версия о начале пандемии COVID-19 из-за лабораторной утечки признана несостоятельной.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на неопубликованный отчет ВОЗ о деятельности экспертной миссии в Китае, исследования о происхождении возбудителя будут продолжены. Документ, в котором содержатся некоторые выводы специалистов, пока еще не был опубликован. Журналистам удалось с ним ознакомиться, благодаря дипломату из Женевы.
В отчете также отмечается, что промежуточным звеном при возможной передаче SARS-CoV-2 от летучих мышей к людям могли стать кошки, норки или ящеры. В прошлом исследователи также высказывали предположения о том, что переносчиками коронавируса нового типа могли быть панголины.
Напомним, ранее ученые установили связь изменений климата и пандемии COVID. По мнению специалистов Кембриджского университета и их коллег Потсдамского института изучения климатических изменений и Гавайского университета, "масштабные изменения типа растительности" происходили в китайской провинции Юньнань на юге страны. Аналогичные перемены также были обнаружены и в прилегающих к КНР областях Лаоса и Мьянмы. Эти процессы сказались на обитающих в этих регионах летучих мышах.
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