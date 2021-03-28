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В Чехии выявлен новый штамм коронавируса


04:08
В Чехии выявлен новый штамм коронавирусаФото: prozhelezu.ru

Новый штамм коронавируса был выявлен на территории Чехии в ходе исследований, проводившихся в городе Брно на юго-востоке страны.

Как передает сегодня Чешское телевидение, еще один вид возбудителя зафиксирован сотрудниками специализированной лаборатории Elisabeth Pharmacon.

Специалисты зафиксировали новый штамм коронавируса, когда проводили тестирование на коронавирус в городе Брно на юго-востоке республики. Исследователи намерены изучить мутацию.

Пока же ученые полагают, что этот вид не более опасен, чем те, которые ранее были выявлены в Великобритании и ЮАР. Эти штаммы, по данным официальной статистики, сейчас продолжают активно распространяться в Чехии.

Эпидемическая ситуация в республике сейчас является одной из самых острых на территории Евросоюза. За период с начала пандемии в республике зарегистрировали уже более полутора миллионов заболевших, тогда как население страны составляет 10,7 млн человек. При этом число летальных исходов среди пациентов с подтвержденным диагнозом увеличилось до 25,8 тыс.

Ранее новый штамм коронавируса с двойной мутацией был зафиксирован в Индии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 153

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