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Ученые: фазы сна у осьминогов похожи на человеческие
28.3.2021 21:06
Фото: vchaspik.ua
Бразильские исследователи выяснили, что у осьминогов можно выделить такие же фазы сна, как и у млекопитающих.
Посвященный этому отчет появился в журнале iScience, передают зарубежные СМИ.
Как известно, у людей в структуре сна выделяются две основных фазы - т.н. "быстрая" и "медленная". Подобные стадии присутствуют и у амниот — группы животных, включающей в себя рептилий и млекопитающих. К такому выводу пришел коллектив ученых во главе с нейробиологом Сидартой Рибейро.
Бразильские специалисты анализировали разные состояния сна осьминогов, отслеживая их порог возбуждения, движения глаз, а также меняющиеся оттенки и текстуру кожных покровов. В результате ученые выяснили, что в структуре сна этих существ также можно выделить различные стадии.
Как пояснила одна из авторов исследования Сильвия Медейрос, у осьминогов наблюдалось чередование фаз сна, очень похожее на сон людей. Это поразило ученых, ведь считается, что эволюционные пути позвоночных и головоногих моллюсков разошлись порядка 500 млн лет назад. Специалисты полагают, что независимое формирование похожей структуры сна может свидетельствовать об общем свойстве централизованной нервной системы.
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