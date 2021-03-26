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Россиян призвали избегать мест массового скопления после взрыва у церкви в Индонезии


10:34
Россиян призвали избегать мест массового скопления после взрыва у церкви в ИндонезииФото: smi2.net

Посольство РФ в Индонезии обратилось к россиянам, проживающим или временно находящимся в этой стране, с призывом воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Дипломаты опубликовали сообщение после ЧП, случившегося возле католической церкви.

В посольстве РФ пояснили, что жертвой инцидента стал один человек. По предварительным данным, от полученных при взрыве ранений погиб террорист-смертник. Точное количество пострадавших устанавливается.

ЧП случилось в индонезийском городе Макассар, который является административным центром провинции Южный Сулавеси. У здания расположенной там католической церкви сработало взрывное устройство.

После инцидента российские дипломаты обратились к соотечественникам в своем Facebook. Россиян призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям правоохранительных органов.

В полицейском управлении провинции Южный Сулавеси ранее сообщили, что при взрыве в Макассаре ранения получили четырнадцать человек. Смертник, устроивший взрыв, стал единственной его жертвой. От полученных ранений злоумышленник скончался на месте, пояснили в полиции. Обстоятельства случившегося уточняются.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

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