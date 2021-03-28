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Под Челябинском погиб пилот дельталета
28.3.2021 06:13
Фото: ruvita.ru
Правоохранительные органы Челябинской области приступили к проверке по факту гибели 45-летнего местного жителя.
По предварительным данным, мужчина получил смертельные травмы в результате ЧП с дельталетом.
Как информирует пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры, следственные органы приступили к проверке по факту случившегося.
Трагический инцидент был зафиксирован неподалеку от населенного пункта Александровка, который находится на территории Кусинского района Челябинской области, пояснили в ведомстве. В ходе предварительного разбирательства установлено, что дельталетом управлял 45-летний житель Челябинска.
После крушения летательного аппарата мужчина скончался на месте от полученных травм. С какой высоты упал пострадавший, в сообщении не уточняется. Обстоятельства ЧП выясняются.
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