|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Задержан мужчина, захвативший самолет в Мавритании
15:52
Фото: financialafrik.com
Иностранный гражданин, захвативший пассажирский авиалайнер в столице Мавритании, задержан.
ЧП случилось в аэропорту Нуакшота, передают зарубежные СМИ. Обстоятельства инцидента выясняются.
Правоохранительные органы Мавритании задержали мужчину, который ранее захватил лайнер в международном аэропорту Нуакшот-Умтунси. В тот момент на борту самолета не было пассажиров, передает РИА Новости.
По последним данным, злоумышленника удалось обезвредить. Сведений о его личности и мотивах из официальных источников пока не поступало. По информации ряда СМИ, мужчина, пытавшийся захватить самолет, является иностранным гражданином и разговаривал на английском языке.
Известно также, что неизвестный угрожал взорвать воздушное судно. Предположительно, захватчик требовал дать ему возможность на этом лайнере покинуть страну.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|