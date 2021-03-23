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В Сочи задержан лицеист, готовивший нападение на одноклассников


12:23
В Сочи задержан лицеист, готовивший нападение на одноклассниковФото: newstes.ru

Сотрудники ФСБ России задержали учащегося одного из лицеев города Сочи.

Ранее подросток в социальной сети "ВКонтакте" сообщил о намерении совершить нападение на одноклассников с использованием кустарно изготовленного взрывчатого устройства.

По месту жительства задержанного подростка силовики обнаружили и изъяли самостоятельно изготовленное взрывчатое вещество, передают российские СМИ со ссылкой на сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Кроме того, дома у лицеиста были найдены компоненты, необходимые для кустарного изготовления взрывных устройств и средства связи, а также дневниковые записи, в которых содержались инструкции по сборке и применению. В спецслужбе отметили, что в ходе обыска также были найдены материалы, касающиеся вооруженных нападений, объектами которых в прошлом становились образовательные заведения.

Судя по материалам, распространенным ЦОС, в телефоне юного жителя Сочи, в частности, имелись фото т.н. "керченского стрелка". Студент пришел с оружием в политехнический колледж осенью 2018 года, открыв стрельбу по педагогам и учащимся. Жертвами инцидента тогда стали более 20 человек, десятки получили ранения.

Автор: Злата Богатова

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