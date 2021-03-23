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Во Франции студент умер вскоре после вакцинации


23.3.2021 19:15
Во Франции студент умер вскоре после вакцинацииФото: psinom.ru

Специалисты устанавливают причины внезапной смерти 24-летнего студента, умершего через несколько дней после того, как привился от коронавирусной инфекции. Как информирует национальное агентство по безопасности лекарственных препаратов (ANSM) Франции, молодой человек получил дозу средства, созданного AstraZeneca.

В сообщении регулятора подчеркивается, что пока еще нет каких-либо данных, позволяющих достоверно связать летальный исход с применением препарата AstraZeneca. Вместе с тем, по факту случившегося проводится проверка.

Представители национального агентства указали, что с учетом "углубленного наблюдения" за побочными реакциями тромбоэмболического характера смерть студента будет предметом самого тщательного клинического расследования. Проводят его региональные центры фармаконадзора, пояснили в ведомстве.

По данным французских СМИ, молодой человек скончался в Нанте. Студента-медика, ранее активно занимавшегося спортом и не имевшего явных проблем со здоровьем, вакцинировали от коронавируса 8 марта. Спустя десять дней он умер у себя дома. Эксперты, проводившие вскрытие тела по требованию прокуратуры Нанта, пришли к выводу о том, что студент скончался в результате внутреннего кровоизлияния, которое могло быть спровоцировано тромбом.

Ранее власти Дании подтвердили сведения о летальном исходе, зафиксированном вскоре после вакцинации от коронавируса. В больницу попали двое медиков, которые получили прививку производства компании AstraZenec. Позже один из пациентов умер.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 110

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