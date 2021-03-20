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В Дании медик скончался после прививки AstraZeneca
11:28
Фото: smi2.net
Власти Дании подтвердили сведения о летальном исходе, зафиксированном вскоре после вакцинации от коронавируса.
В больницу попали двое медиков, которые получили прививку производства компании AstraZeneca, передает Reuters.
Со ссылкой на датское агентство по лекарственным средствам отмечается, что экстренная госпитализация потребовалась двум сотрудникам больницы. Позже один из пациентов умер. Как стало известно, медики получили вакцину от коронавируса AstraZeneca менее чем за две недели до того, как им потребовалась помощь специалистов.
По данным Extra Bladet, первой в больницу попала 30-летняя женщина, у которой врачи диагностировали кровотечение и образование сгустков крови. Кроме того, у пациентки выявили низкий уровень тромбоцитов. Сейчас она продолжает лечение в условиях стационара.
Вторым пациентом, который позднее умер в больнице, был мужчина. Сведений о его личности и клинической картине, которая предшествовала смерти, пока нет. Газета лишь уточняет, что оба пациента — медики.
Ранее в Грузии возбудили уголовное дело после смерти 27-летней медсестры. Молодя женщина была доставлена в столичную клинику вскоре после того, как ей сделали прививку от коронавируса препаратом, созданным компанией AstraZeneca. Врачам не удалось спасти пациентку.
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