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Под Калугой при аварии с Ту-22М3 погибли трое военныхПод Калугой при аварии с Ту-22М3 погибли трое военных
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Под Калугой при аварии с Ту-22М3 погибли трое военных


23.3.2021 18:49
Под Калугой при аварии с Ту-22М3 погибли трое военныхФото: vk.com

Жертвами инцидента, который произошел сегодня на аэродроме в Калужской области, погибли трое военнослужащих, передает ТАСС.

Согласно предварительно полученной информации, причиной ЧП стало нештатное срабатывание системы катапультирования.

Все обстоятельства трагического происшествия предстоит выяснить членам комиссии ВКС России, отметили в российском Минобороны РФ. В ведомстве пояснили, что авария случилась, когда военные проводили на земле плановую подготовку к полету Ту-22М3. Мероприятия осуществлялись на аэродроме в Калужской области.

После того, как произошло нештатное срабатывание системы катапультирования, были смертельно травмированы трое членов экипажа. Военные, пострадавшие во время приземления, погибли "из-за недостаточной высоты для раскрытия парашютов", указано в сообщении ведомства.

Среди жертв аварии - находившийся на месте инструктора командир полка, передают российские СМИ.

Со ссылкой на источник в местных медицинских структурах сообщается, что одному члену экипажа в аварии удалось выжить. Военному сейчас оказывают помощь в лазарете санчасти в Шайковке. Сведений о его состоянии пока не поступало.

По данным открытых источников, на военном аэродроме Шайковка под Калугой сейчас базируется 52-й гвардейский тяжелый бомбардировочный авиаполк. В последние дни там проводились летно-тактические учения, в которых были задействованы молодые офицеры. Они в первый раз участвовали в такого рода мероприятиях, уточнялось с цитатой на командира полка полковника Вадима Белослюдцева, слова которого приводило Минобороны.

В прошлый раз смертельная катастрофа с таким самолетом была зафиксирована в начале 2019 года в Мурманской области. На аэродроме в Оленегорске разбился бомбардировщик 40-го смешанного авиационного полка дальней авиации ВКС России. В тот момент судно пыталось зайти на посадку. Жертвами крушения стали трое военных, еще одному удалось выжить.

Самолет Ту-22М относится к советским, позже российским дальним сверхзвуковым ракетоносцам-бомбардировщикам. Воздушное судно с изменяемой геометрией крыла создано в целях поражения сверхзвуковыми управляемыми ракетами и бомбами целей - наземных и морских целей в круглосуточном режиме, независимо от погодных условий. Самолет Ту-22М также способен использоваться как носитель ядерного оружия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 136

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