Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Кайли Дженнер отреагировала на упреки в жадности

23.3.2021 18:16

Фото: avrorra.com



Американская модель Кайли Дженнер прокомментировала обвинения, высказанные в ее адрес пользователями сети.



Подписчики обрушились на звезду с критикой после публикации о начале благотворительного сбора средств для визажиста Сэмюэля Рауда, пострадавшего в аварии.



Кайли Дженнер, считающаяся одной из наиболее успешных и состоятельных моделей в мире, опубликовала разъясняющий комментарий в сторис своего Instagram. По словам звезды, она узнала о том, что Сэм Рауд попал в аварию, как и о платформе для сбора денег GoFundMe, из поста ее нынешнего визажиста и друга Ариэля.



Модель пояснила, что сразу же связалась с Ариэлем для получения более подробных сведений. К тому времени родственники уже успели собрать шесть тысяч долларов. Помогая им быстрее достичь цели, Кайли добавила пять тысяч.



Кроме того, модель подумала, что не лишим будет рассказать о случившемся в своих сторис. Тогда все, кто может и хочет помочь, получат возможность узнать подробнее, как сделать пожертвование.



Ранее Кайли Дженнер начали обвинять в жадности из-за призыва поучаствовать в сборе денег для попавшего в аварию Сэмюэля Рауда. Подписчики, в частности, писали о том, что модель, состояние которой оценивается в один миллиард долларов, сама могла бы с легкостью оплатить лечение визажиста.



Автор: Злата Богатова

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