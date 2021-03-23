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Женская сеть myJulia.ru
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Кайли Дженнер отреагировала на упреки в жадности
23.3.2021 18:16
Фото: avrorra.com
Американская модель Кайли Дженнер прокомментировала обвинения, высказанные в ее адрес пользователями сети.
Подписчики обрушились на звезду с критикой после публикации о начале благотворительного сбора средств для визажиста Сэмюэля Рауда, пострадавшего в аварии.
Кайли Дженнер, считающаяся одной из наиболее успешных и состоятельных моделей в мире, опубликовала разъясняющий комментарий в сторис своего Instagram. По словам звезды, она узнала о том, что Сэм Рауд попал в аварию, как и о платформе для сбора денег GoFundMe, из поста ее нынешнего визажиста и друга Ариэля.
Модель пояснила, что сразу же связалась с Ариэлем для получения более подробных сведений. К тому времени родственники уже успели собрать шесть тысяч долларов. Помогая им быстрее достичь цели, Кайли добавила пять тысяч.
Кроме того, модель подумала, что не лишим будет рассказать о случившемся в своих сторис. Тогда все, кто может и хочет помочь, получат возможность узнать подробнее, как сделать пожертвование.
Ранее Кайли Дженнер начали обвинять в жадности из-за призыва поучаствовать в сборе денег для попавшего в аварию Сэмюэля Рауда. Подписчики, в частности, писали о том, что модель, состояние которой оценивается в один миллиард долларов, сама могла бы с легкостью оплатить лечение визажиста.
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