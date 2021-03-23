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Под Самарой женщина с 5-летним внуком провалились под лед у причала
23.3.2021 10:18
Фото: staroekrukovo.ru
Следственные органы Самарской области приступили к проверке после гибели 54-летней женщины и ее пятилетнего внука.
По предварительным данным, ЧП случилось на реке Криуша у Нефедовского причала.
Как указано на сайте региональной поисково-спасительной службы, сигнал о трагическом происшествии поступил от очевидцев. Случайные прохожие стали невольными свидетелями гибели женщины и ее внука, которые провалились под лед в минувшее воскресенье, 21 марта, около 18:15 (17:15 по Москве).
По данным пресс-службы СУ СКР по Самарской области, прогуливавшаяся у причала с ребенком бабушка не заметила промоину, которая была скрыта под толстым слоем снега. В результате оба провалились под тонкий лед. Самостоятельно выбраться из воды бабушка и мальчик не смогли по причине высокого сугроба.
Новокуйбышевские спасатели, прибывшие к месту ЧП после сообщения очевидцев, извлекли пострадавших из воды к 19:30, указано в сообщении.
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