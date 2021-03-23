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В Индии 13 человек стали жертвами ДТП с участием автобуса
23.3.2021 09:46
Фото: vk.com
На юго-востоке Индии по меньшей мере тринадцать человек получили смертельные травмы при столкновении пассажирского автобуса и авторикши.
Трое пострадавших после аварии были доставлены в ближайшие больницы.
ЧП случилось на территории индийского штата Андхра-Прадеш в юго-восточной части страны, передает Hindustan Times со ссылкой на представителей местных экстренных служб. Смертельное ДТП случилось в городе Гвалиор, пишет газета.
По предварительным данным, автобус следовал на очень большой скорости. В результате столкновения с авторикшей от полученных ранений на месте погибли тринадцать человек, в том числе, одиннадцать женщин.
Состояние трех пострадавших, которые были доставлены в ближайшие медицинские учреждения, врачи оценивают как тяжелое.
Правоохранительные органы штата Андра-Прадеш приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося. Сведений о том, что стало причиной столкновения, из официальных источников пока не поступало.
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