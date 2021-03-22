Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Колорадо 10 человек стали жертвами стрельбы

08:24

Фото: novayagazeta-ug.ru



До десяти человек увеличилось количество погибших в результате стрельбы в американском городе Боулдер (штат Колорадо).



В числе жертв - 51-летний полицейский Эрик Талли, пришедший на службу более десяти лет назад, сообщается в Twitter управления местного шерифа.



Как стало известно, погибший офицер прибыл к месту происшествия одним из первых.



По уточненным данным, полиция смогла задержать предполагаемого стрелка. Подозреваемый ранен, для оказания помощи его доставили в больницу, пояснил окружной прокурор Майкл Догерти. Сведений о том, что могло стать мотивом преступления, пока нет.



Информация о личности задержанного также пока не поступала. Правоохранительные органы приступили к выяснению всех обстоятельств случившегося.



Первоначально сообщалось о шести погибших. Американские СМИ сообщали, что инцидент произошел в King Soopers - одном из продуктовых магазинов Боулдера, где неизвестный мужчина открыл стрельбу. Позднее появились сведения о том, что полицейские выводили из заведения раненого мужчину в наручниках.



Автор: Злата Богатова

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