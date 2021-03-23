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Под Новосибирском возбудили дело о халатности органов опеки после убийства 6-летнего мальчика
23.3.2021 07:00
Фото: vk.com
Следственное управление СКР по региону в рамках расследования гибели 6-летнего ребенка под Новосибирском возбудило уголовное дело в отношении местных органов системы профилактики безнадзорности.
По данным ведомства, речь идет об обвинении в халатности.
Трагедия случилась в дачном поселке Кудряшовский под Новосибирском, где 19 марта обнаружили тело ребенка с явными признаками криминальной смерти. Мальчик погиб в результате множественных травм.
По версии следствия, мать и отчим ребенка, распивавшие в течение дня, внезапно озаботились воспитанием ребенка. Они поставили мальчика в угол, дав ему книгу. Взрослые заставляли ребенка читать, однако малышу никак не удавалось внятно передать текст. Разозлившись, родители начали избивать мальчика и нанесли ему по меньшей мере пятьдесят ударов, от которых он погиб на месте.
Полиция задержала мать ребенка и ее сожителя, им уже предъявили обвинение в убийстве. Мужчина в ходе допроса начал давать признательные показания. Установлено, что в прошлом он уже не раз избивал мальчика. При этом мать погибшего ребенка настаивает на своей непричастности к гибели сына.
Известно также, что в минувшем августе погибший мальчик находился без присмотра и упал с балкона, травмировав спину. Комиссия по делам несовершеннолетних после случившегося привлекла мать ребенка к дисциплинарной ответственности. Профилактическую работу с семьей было поручено организовать управлению опеки и попечительства районной администрации.
Однако неустановленные лица из числа должностных лиц возложенные на них должностные обязанности не исполнили надлежащим образом, считают следователи. По данным представителей СКР, речь идет о недобросовестном и небрежном отношении к своей работе.
Ранее фигурантами уголовного дела оказались представители отдела опеки и попечительства администрации Железногорского района Курской области. Их подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть пострадавшего. Расследование в отношении должностных лиц было начато после трагической гибели 8-летнего мальчика, которого подожгла собственная мать.
В прошлом женщина не раз избивала и оскорбляла сына, ее неоднократно привлекали к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей. Во время очередного семейного конфликта она облила ребенка горюче-смазочным материалом и подожгла. Мальчик был госпитализирован с обширными ожогами 3-й степени. Курские врачи намеревались стабилизировать состояние маленького пациента и санавиацией доставить его в одну из больниц Нижнего Новгорода для оказания более эффективной помощи, но 17 марта ребенок умер.
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