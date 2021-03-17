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В Курске скончался мальчик, которого подожгла мать


17.3.2021 17:17
В Курске скончался мальчик, которого подожгла матьФото: vk.com

В Курской областной больнице умер 8-летний ребенок, которого подожгла собственная мать, передает ТАСС.

Женщина задержана в рамках уголовного дела по статье о покушении на убийство, совершенном с особой жестокостью.

По версии следствия, причиной ЧП могла стать личная неприязнь. В ходе предварительной проверки установлено, что жительница Курской области могла поджечь мальчика во время семейного конфликта, сообщает агентство "Интерфакс". Со ссылкой на региональное СУ СКР отмечается, что неприязненные личные отношения рассматриваются сейчас в качестве основной версии.

Известно, что женщина также воспитывала 12-летнюю дочь. Подозреваемая проживала с супругом, не являющимся отцом детей.

Согласно материалам уголовного дела, мальчик получил смертельные ранения вечером 15 марта. Повздорив, мать с ребенком вышли во двор их дома. Там женщина облила сына горюче-смазочным материалом и подожгла. Затем она попыталась сбить пламя и вызвала медиков.

Восьмилетний мальчик был госпитализирован с обширными ожогами 3-й степени. Курские врачи намеревались стабилизировать состояние маленького пациента и санавиацией доставить его в одну из больниц Нижнего Новгорода для оказания более эффективной помощи. К сожалению, сегодня, 17 марта, ребенок умер.

В ходе предварительного разбирательства следователи также выяснили, что женщина не раз избивала и оскорбляла мальчика. По данным СКР, это происходило в период с ноября 2016 года. В прошлом подозреваемую неоднократно привлекалли к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей.

После трагической гибели ребенка фигурантами уголовного дела также оказались представители отдела опеки и попечительства администрации Железногорского района. Их подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть пострадавшего.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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