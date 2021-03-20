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Власти Болгарии готовы объявить персонами нон грата российских дипломатов
20.3.2021 21:20
Фото: pik.bg
Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов от лица руководства страны выразил готовность объявить нежелательными персонами российских дипломатов в связи с делом о шпионаже в пользу Москвы, передает ТАСС. По данным прокуратуры страны, правоохранительные органы задержали в общей сложности шесть подозреваемых.
По словам Бойко Борисова, болгарские власти готовы вновь объявить персонами нон грата российских дипломатов. Такое решение может быть принято в связи с делом о шпионаже в пользу РФ, в рамках которого были задержаны шесть человек, информирует пресс-служба правительства.
Борисов сделал это заявление, когда комментировал задержание подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Глава кабмина Болгарии при этом подчеркнул, что речь идет о своеобразной показательной акции и представляет собой требование Софии прекратить шпионаж. Власти Болгарии намерены "твердо отстаивать свою безопасность и независимость", добавил он.
Ранее состоялся брифинг прокуратуры Болгарии, в рамках которого представили различные аудио- и видеоматериалы, которые были получены при помощи спецсредств. В ведомстве заявили, что все это можно считать доказательством противоправных действий шести задержанных по этому делу.
Ранее СМИ сообщили, что в Софии задержаны несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России. Обыски проводились по нескольким адресам в южных районах болгарской столицы и в окрестностях города Перника. В рамках спецоперации силовики проверяли документы у тех, кто покидал столицу по трассе "Тракия" в направлении города Пловдива. По данным прессы, именно там был задержан один из подозреваемых.
Отмечалось, что в числе фигурантов оказались болгарские чиновники, обладавшие доступом к секретным сведениям. Со ссылкой на источники в силовых структурах страны уточнялось, что среди задержанных не было российских граждан.
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