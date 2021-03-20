Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Болгарии готовы объявить персонами нон грата российских дипломатов

20.3.2021 21:20

Фото: pik.bg



Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов от лица руководства страны выразил готовность объявить нежелательными персонами российских дипломатов в связи с делом о шпионаже в пользу Москвы, передает ТАСС. По данным прокуратуры страны, правоохранительные органы задержали в общей сложности шесть подозреваемых.



По словам Бойко Борисова, болгарские власти готовы вновь объявить персонами нон грата российских дипломатов. Такое решение может быть принято в связи с делом о шпионаже в пользу РФ, в рамках которого были задержаны шесть человек, информирует пресс-служба правительства.



Борисов сделал это заявление, когда комментировал задержание подозреваемых в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Глава кабмина Болгарии при этом подчеркнул, что речь идет о своеобразной показательной акции и представляет собой требование Софии прекратить шпионаж. Власти Болгарии намерены "твердо отстаивать свою безопасность и независимость", добавил он.



Ранее состоялся брифинг прокуратуры Болгарии, в рамках которого представили различные аудио- и видеоматериалы, которые были получены при помощи спецсредств. В ведомстве заявили, что все это можно считать доказательством противоправных действий шести задержанных по этому делу.



Ранее СМИ сообщили, что в Софии задержаны несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России. Обыски проводились по нескольким адресам в южных районах болгарской столицы и в окрестностях города Перника. В рамках спецоперации силовики проверяли документы у тех, кто покидал столицу по трассе "Тракия" в направлении города Пловдива. По данным прессы, именно там был задержан один из подозреваемых.



Отмечалось, что в числе фигурантов оказались болгарские чиновники, обладавшие доступом к секретным сведениям. Со ссылкой на источники в силовых структурах страны уточнялось, что среди задержанных не было российских граждан.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 134

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 20.3.2021 13:42 В Киеве арестовали все акции «Мотор Сич»

В Киеве арестовали все акции «Мотор Сич» 20.3.2021 11:05 Граждане США пишут в посольство России, извиняясь за слова властей

Граждане США пишут в посольство России, извиняясь за слова властей 20.3.2021 07:16 Глава МИД Венгрии поставил прививку «Спутник V»

Глава МИД Венгрии поставил прививку «Спутник V» 19.3.2021 21:04 Байден уверен, что снова пообщается с Путиным

Байден уверен, что снова пообщается с Путиным 19.3.2021 17:35 СМИ рассказали о местонахождении «потерянной НАТО» российской подлодки