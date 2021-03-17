Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: В Софии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы

05:54

Фото: vk.com



В Софии задержаны несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России, передают зарубежные СМИ со ссылкой на источники в руководстве и силовых структурах Болгарии.



Точное количество подозреваемых пока не называлось.



Как передает Болгарское национальное телевидение BNT, после задержания фигурантов этого дела обыски проводились по нескольким адресам. Сотрудники службы госбезопасности ДАНС совместно с представителями МВД работали в южных районах Софии и в окрестностях города Перника.



Отмечается, что в рамках спецоперации силовики проверяли документы у тех, кто покидал столицу по трассе "Тракия" в направлении города Пловдива. По данным ряда СМИ, там был задержан один из подозреваемых.



В числе фигурантов - болгарские чиновники, обладавшие доступом к секретным сведениям, сообщает канал NOVA. В других источниках уточняется, что среди подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы нет россиян



Официальных комментариев от властей Болгарии по поводу этих публикаций пока еще не последовало.



Автор: Злата Богатова

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