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СМИ: В Софии задержали подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы
05:54
Фото: vk.com
В Софии задержаны несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России, передают зарубежные СМИ со ссылкой на источники в руководстве и силовых структурах Болгарии.
Точное количество подозреваемых пока не называлось.
Как передает Болгарское национальное телевидение BNT, после задержания фигурантов этого дела обыски проводились по нескольким адресам. Сотрудники службы госбезопасности ДАНС совместно с представителями МВД работали в южных районах Софии и в окрестностях города Перника.
Отмечается, что в рамках спецоперации силовики проверяли документы у тех, кто покидал столицу по трассе "Тракия" в направлении города Пловдива. По данным ряда СМИ, там был задержан один из подозреваемых.
В числе фигурантов - болгарские чиновники, обладавшие доступом к секретным сведениям, сообщает канал NOVA. В других источниках уточняется, что среди подозреваемых в шпионаже в пользу Москвы нет россиян
Официальных комментариев от властей Болгарии по поводу этих публикаций пока еще не последовало.
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