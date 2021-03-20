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Эксперты рассказали, почему власти США не называют саудовского принца убийцей
20.3.2021 16:22
Фото: bangqu.com
Президент Соединенных Штатов Джо Байден вряд ли назовет наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана "убийцей" в связи с громким делом об исчезновении и трагической гибели журналиста Джамаля Хашкаджи, полагают эксперты. Подобные заявления могут нанести ущерб интересам Вашингтона, передает РИА Новости.
Как заявили агентству бывшие сотрудники американских органов безопасности и разведки, вряд ли Джо Байден назовет "убийцей" наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана или попытается его как-то наказать. Подобные действия способны нанести ущерб интересам руководства США, включая продажу американского вооружения Эр-Рияду.
Ранее Байден в интервью каналу ABC заявил о том, что Соединенные Штаты привлекли к ответственности всех, кто был причастен к гибели Хашкаджи, за исключением наследного принца Саудовской Аравии. По словам американского лидера, у Вашингтона "есть союз со страной", и потому лидер государства наказанию подвергаться не будет.
Американский президент также пояснял, что Эр-Рияд продолжает выполнять "список дел" в соответствии с ожиданиями властей США.
Ранее сообщалось о докладе, который был подготовлен разведкой США. В документе, в частности, отмечалось, что саудовский принц лично одобрил убийство Хашкаджи, погибшего в Стамбуле за несколько дней до своего 60-летия.
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