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Эксперты рассказали, почему власти США не называют саудовского принца убийцей


20.3.2021 16:22
Эксперты рассказали, почему власти США не называют саудовского принца убийцейФото: bangqu.com

Президент Соединенных Штатов Джо Байден вряд ли назовет наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана "убийцей" в связи с громким делом об исчезновении и трагической гибели журналиста Джамаля Хашкаджи, полагают эксперты. Подобные заявления могут нанести ущерб интересам Вашингтона, передает РИА Новости.

Как заявили агентству бывшие сотрудники американских органов безопасности и разведки, вряд ли Джо Байден назовет "убийцей" наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана или попытается его как-то наказать. Подобные действия способны нанести ущерб интересам руководства США, включая продажу американского вооружения Эр-Рияду.

Ранее Байден в интервью каналу ABC заявил о том, что Соединенные Штаты привлекли к ответственности всех, кто был причастен к гибели Хашкаджи, за исключением наследного принца Саудовской Аравии. По словам американского лидера, у Вашингтона "есть союз со страной", и потому лидер государства наказанию подвергаться не будет.

Американский президент также пояснял, что Эр-Рияд продолжает выполнять "список дел" в соответствии с ожиданиями властей США.

Ранее сообщалось о докладе, который был подготовлен разведкой США. В документе, в частности, отмечалось, что саудовский принц лично одобрил убийство Хашкаджи, погибшего в Стамбуле за несколько дней до своего 60-летия.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

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