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Байден: Путин заплатит за вмешательство в выборы в США


19:36
Байден: Путин заплатит за вмешательство в выборы в СШАФото: mabiab.com

По мнению президента США Джо Байдена, российские власти должны будут "заплатить" за приписываемые Москве попытки вмешательства в американские выборы.

С таким заявлением глава государства выступил в интервью телекомпании ABC.

Говоря о российском президенте Владимире Путине, глава Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что его иностранный коллега "заплатит цену. Американский президент подчеркнул при этом, что довольно хорошо знает российского лидера.

Речь об этом зашла, когда Байдену задали вопрос о недавней публикации доклада аппарата директора национальной разведки Соединенных Штатов. В этом документе утверждалось, что Москва якобы стремилась дискредитировать нынешнего американского президента и Демократическую партию, которую он представляет.

Глава США также поделился историей о том, как некоторое время назад встретился с Путиным. Байден, по его словам, сказал президенту РФ, что не видит в нем души. В ответ российский лидер заявил, что они понимают друг друга, отметил американский президент.

Ранее посольство РФ в Вашингтоне отреагировало на обвинения во вмешательстве в выборы в США. В заявлении дипломатов подчеркивалось, что Москву в очередной раз упрекают совершенно безосновательно, формируя вокруг России негативный.

Автор: Злата Богатова

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