Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Новосибирском найдена мертвой женщина, обращавшаяся в полицию из-за угроз мужа

20.3.2021 09:24

Фото: barlamane.com



Правоохранительные органы Новосибирской области приступили к разбирательству по факту гибели супругов, тела которых были найдены в рабочем поселке Линево.



Незадолго до гибели женщина обращалась в полицию и просила о помощи, передает ТАСС.



За несколько часов до смерти женщина звонила в полицию с просьбами о помощи, заявили представители регионального ГУ МВД. Спустя некоторое время в экстренные службы поступил сигнал от дочери, которая обнаружила тела родителей. По предварительным данным, причиной смерти женщины 1988 г.р. стали множественные травмы. Вероятно, ее жестоко избил супруг. Обнаружив, что жена от побоев скончалась, он совершил самоубийство, полагают в местной полиции.



В пресс-службе полицейского главка региона также пояснили, что после получения сигнала по указанному адресу были направлены сотрудники. Прибыв туда, правоохранители не обнаружили причин для вскрытия двери. В тот момент из квартиры не раздавалось каких-либо шумов, а опрошенная соседка также заявила, что не заметила ничего подозрительного.



Погибшая женщина обращалась в полицию и раньше, отметили в ведомстве. В 2011 и 2015 годах она подавала заявления в связи с семейными конфликтами, после чего возбуждались уголовные дела по ст. 119 УК РФ "Угроза убийством". Материалы после расследования направлялись в суд, но не рассматривались по причине примирения сторон.



Ранее возбудили еще одно дело о халатности после гибели кемеровской студентки. В числе подозреваемых оказались три сотрудницы дежурной части городского управления МВД, не отреагировавшие должным образом на сообщения соседей о криках женщины, которые продолжали поступать в течение ночи на 14 января 2020 года.



Автор: Злата Богатова

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