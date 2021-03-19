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Росреестр: Иностранцам придется продать землю в Крыму
08:30
Фото: livejournal.com
Иностранцы и лица без гражданства, которые получили земельные участки на территории Крыма до воссоединения полуострова с РФ, должны будут продать их, согласно действующему российскому законодательству, заявили в Росреестре.
Ограничения распространяются на 19 из 25 муниципальных образований региона.
Запрет иностранцам, лицам без гражданства и иностранным организациям иметь во владении земельные участки в Крыму затрагивает и двенадцать муниципальных образований в Севастополе, передает РИА Новости.
Вступление в силу изменений прокомментировали в Росреестре. В ведомстве пояснили, что имущество теперь должно быть "отчуждено собственником в установленные сроки". Иначе оно будет подлежать продаже в принудительном порядке, в соответствии с судебным решением, которое вынесено по заявлению органов власти.
Бывшему собственнику при таких сделках передадут вырученную денежную сумму, цитирует РБК сообщение ведомства. В случае, когда речь идет о передаче в государственную или муниципальную собственность, собственникам возместят стоимость имущества в размере, определенном судом.
Сегодня, 20 марта, вступает в законную силу указ главы российского государства Владимира Путина. Согласно этому документу, иностранным гражданам и организациям, а также лицам, не имеющим гражданства, запрещено владеть участками земли на большей части территории Крымского полуострова.
По данным официальной статистики, на апрель прошлого года подобных земельных участков в регионе насчитывалось свыше одиннадцати тысяч. В большинстве случаев их владельцами являлись украинские граждане.
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