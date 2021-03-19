Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Росреестр: Иностранцам придется продать землю в Крыму

08:30

Фото: livejournal.com



Иностранцы и лица без гражданства, которые получили земельные участки на территории Крыма до воссоединения полуострова с РФ, должны будут продать их, согласно действующему российскому законодательству, заявили в Росреестре.



Ограничения распространяются на 19 из 25 муниципальных образований региона.



Запрет иностранцам, лицам без гражданства и иностранным организациям иметь во владении земельные участки в Крыму затрагивает и двенадцать муниципальных образований в Севастополе, передает РИА Новости.



Вступление в силу изменений прокомментировали в Росреестре. В ведомстве пояснили, что имущество теперь должно быть "отчуждено собственником в установленные сроки". Иначе оно будет подлежать продаже в принудительном порядке, в соответствии с судебным решением, которое вынесено по заявлению органов власти.



Бывшему собственнику при таких сделках передадут вырученную денежную сумму, цитирует РБК сообщение ведомства. В случае, когда речь идет о передаче в государственную или муниципальную собственность, собственникам возместят стоимость имущества в размере, определенном судом.



Сегодня, 20 марта, вступает в законную силу указ главы российского государства Владимира Путина. Согласно этому документу, иностранным гражданам и организациям, а также лицам, не имеющим гражданства, запрещено владеть участками земли на большей части территории Крымского полуострова.



По данным официальной статистики, на апрель прошлого года подобных земельных участков в регионе насчитывалось свыше одиннадцати тысяч. В большинстве случаев их владельцами являлись украинские граждане.



Автор: Злата Богатова

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