|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Казахстане пресекли деятельность преступной группы с участием россиян
20.3.2021 06:54
Фото: vk.com
Спецслужбам Казахстана удалось пресечь деятельность преступного сообщества, среди членов которого были граждане РФ.
Как передают местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах страны, в ходе обысков у задержанных были найдены и изъяты автоматы Калашникова, электрошокеры и другие возможные орудия совершения преступлений.
Операция по пресечению деятельности особо опасной транснациональной организованной преступной группы была осуществлена в городе Актобе. В мероприятиях были задействованы сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) страны и представители МВД Казахстана. Силовую поддержку им оказывали бойцы подразделения спецназа "А".
В результате спецоперации в Актобе были задержаны один местный житель, являвшийся главарем банды, и четверо россиян. Граждане РФ были активными участниками группировки, отмечается в сообщении КНБ.
По версии следствия, члены банды ранее обманом заманили в Актобе бизнесменов, в том числе, из Белоруссии. Затем злоумышленники начали оказывать на предпринимателей давление - как психологическое, так и физическое. В результате преступникам удалось завладеть деньгами потерпевших в размере около 87 млн тенге (свыше 200 тыс. долларов). преступление было совершено в октябре - ноябре прошлого года.
В минувшем феврале подозреваемые вновь пригласили в Актобе бизнесмена, на этот раз из Москвы. Злоумышленники намеревались присвоить до 500 тыс. долларов, принадлежащих руководителю крупной инвестиционной компании.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|