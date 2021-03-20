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В Казахстане пресекли деятельность преступной группы с участием россиян


20.3.2021 06:54
В Казахстане пресекли деятельность преступной группы с участием россиянФото: vk.com

Спецслужбам Казахстана удалось пресечь деятельность преступного сообщества, среди членов которого были граждане РФ.

Как передают местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах страны, в ходе обысков у задержанных были найдены и изъяты автоматы Калашникова, электрошокеры и другие возможные орудия совершения преступлений.

Операция по пресечению деятельности особо опасной транснациональной организованной преступной группы была осуществлена в городе Актобе. В мероприятиях были задействованы сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) страны и представители МВД Казахстана. Силовую поддержку им оказывали бойцы подразделения спецназа "А".

В результате спецоперации в Актобе были задержаны один местный житель, являвшийся главарем банды, и четверо россиян. Граждане РФ были активными участниками группировки, отмечается в сообщении КНБ.

По версии следствия, члены банды ранее обманом заманили в Актобе бизнесменов, в том числе, из Белоруссии. Затем злоумышленники начали оказывать на предпринимателей давление - как психологическое, так и физическое. В результате преступникам удалось завладеть деньгами потерпевших в размере около 87 млн тенге (свыше 200 тыс. долларов). преступление было совершено в октябре - ноябре прошлого года.

В минувшем феврале подозреваемые вновь пригласили в Актобе бизнесмена, на этот раз из Москвы. Злоумышленники намеревались присвоить до 500 тыс. долларов, принадлежащих руководителю крупной инвестиционной компании.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 103

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