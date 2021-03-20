Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Казахстане пресекли деятельность преступной группы с участием россиян

20.3.2021 06:54

Фото: vk.com



Спецслужбам Казахстана удалось пресечь деятельность преступного сообщества, среди членов которого были граждане РФ.



Как передают местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах страны, в ходе обысков у задержанных были найдены и изъяты автоматы Калашникова, электрошокеры и другие возможные орудия совершения преступлений.



Операция по пресечению деятельности особо опасной транснациональной организованной преступной группы была осуществлена в городе Актобе. В мероприятиях были задействованы сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) страны и представители МВД Казахстана. Силовую поддержку им оказывали бойцы подразделения спецназа "А".



В результате спецоперации в Актобе были задержаны один местный житель, являвшийся главарем банды, и четверо россиян. Граждане РФ были активными участниками группировки, отмечается в сообщении КНБ.



По версии следствия, члены банды ранее обманом заманили в Актобе бизнесменов, в том числе, из Белоруссии. Затем злоумышленники начали оказывать на предпринимателей давление - как психологическое, так и физическое. В результате преступникам удалось завладеть деньгами потерпевших в размере около 87 млн тенге (свыше 200 тыс. долларов). преступление было совершено в октябре - ноябре прошлого года.



В минувшем феврале подозреваемые вновь пригласили в Актобе бизнесмена, на этот раз из Москвы. Злоумышленники намеревались присвоить до 500 тыс. долларов, принадлежащих руководителю крупной инвестиционной компании.



Автор: Злата Богатова

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