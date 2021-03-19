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В Грузии возбудили дело из-за смерти медсестры после прививки AstraZeneca
06:17
Фото: sputnik-georgia.com
Правоохранительные органы Грузии возбудили уголовное дело по факту смерти медицинской сестры, которая скончалась вскоре после того, как ей была сделана прививка от коронавируса.
При вакцинации использовался препарат, созданный компанией AstraZeneca.
Прокомментировав смерть женщины, грузинские власти заявили, что не планируют приостанавливать вакцинацию с применением этого средства, передает ТАСС. В МВД Грузии пояснили, что уголовное дело возбудили по ст. 116 УК Грузии, которая предполагает причинение смерти по неосторожности.
Ранее в СМИ появились сообщения о смерти 27-летней сотрудницы клиники в Ахалцихе. Мэги Бакрадзе вскоре после того, как получила прививку AstraZeneca, впала в кому. По словам медиков, у женщины диагностировали анафилактический шок.
Медсестру перевезли в Тбилиси, где врачам сначала удалось стабилизировать ее состояние. Но утром пятницы в больнице у пациентки остановилось сердце. Реанимационные мероприятия были успешными, однако спустя некоторое время специалисты были вынуждены констатировать смерть молодой женщины.
В Грузии кампания по вакцинации от коронавируса с использованием препарата компании AstraZeneca стартовала 15 марта. В данный момент прививки могут делать лишь медицинские работники. Как отмечает Минздрав страны, в течение первых четырех дней вакцинировались свыше 3,6 тыс. человек.
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