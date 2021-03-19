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Байден уверен, что снова пообщается с Путиным
19.3.2021 21:04
Фото: viadvice.com
Глава Соединенных Штатов Джо Байден отреагировал на предложение российского лидера Владимира Путина провести открытую дискуссию.
Американский президент выразил уверенность, что "в какой-то момент" поговорит с иностранным коллегой.
Как заявил глава США Джозеф Байден, выступая перед журналистами президентского пула, он уверен, что состоится его беседа с российским президентом. Американский лидер отреагировал на предложение главы РФ Владимира Путина об открытом диалоге.
По словам Байдена, контакты на высшем уровне могут состояться в обозримой перспективе, передает ТАСС.
Ранее глава российского государства выступил с предложением организовать открытый диалог. Как отмечал Владимир Путин, это можно было бы сделать в прямом эфире уже в пятницу или в понедельник. Президент РФ пояснил, что не стал бы откладывать разговор в долгий ящик, учитывая, что он намеревался "съездить в тайгу, немножко там отдохнуть".
Напомним, глава США позволил себе резкую критику в адрес российского коллеги. Байден, в частности, заявил, что Путин "заплатит" за попытки повлиять на процесс американских выборов. Говоря о президенте РФ, американский политик отметил, что достаточно хорошо его знает.
Вскоре после выхода этого интервью в Москву для консультаций вызвали российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобный шаг ведомства беспрецедентным.
Комментируя заявления американского коллеги, глава РФ Владимир Путин пожелал американскому коллеге здоровья.
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