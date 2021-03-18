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Путин в ответ на оскорбление пожелал Байдену здоровья
18.3.2021 20:13
Фото: vk.com
Глава российского государства Владимир Путин пожелал здоровья американскому коллеге.
Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил с критическими высказываниями в адрес российского лидера.
Глава РФ Владимир Путин пожелал американскому коллеге здоровья, когда участвовал во встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя. Мероприятие проводилось в дистанционном формате. Российский лидер подтвердил, что действительно лично знаком с президентом Соединенных Штатов. Говоря о возможных пожеланиях Джо Байдену, Владимир Путин пояснил, сказал бы ему: "Будьте здоровы!"
Путин также напомнил о ходе исторических событий. По словам президента РФ, в прошлом каждой страны можно найти "драматические и кровавые события". Однако оценивая "других людей или другие государства", нельзя забывать о том, что "мы всегда смотримся будто в зеркало". Российский лидер при этом напомнил о детской поговорке "кто как обзывается — тот так и называется", в которой на самом деле скрыт очень глубокий смысл.
Ранее глава США выступил с критикой в адрес российского коллеги. Байден, в частности, заявил, что Путин "заплатит" за попытки повлиять на процесс американских выборов. Говоря о президенте РФ, американский политик отметил, что достаточно хорошо его знает.
Вскоре после интервью Байдена стало известно о вызове в Москву для консультаций российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подобный шаг ведомства беспрецедентным.
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