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В Словении возобновляют применение вакцины AstraZeneca


19.3.2021 20:04
В Словении возобновляют применение вакцины AstraZenecaФото: elorda.info

Власти Словении продолжают использование препарата AstraZeneca для вакцинации населения от коронавируса, передают зарубежные СМИ. Руководство страны приняло решение после заявления Европейского агентства по лекарственным средствам, которое назвало эту вакцину достаточно безопасной и эффективной.

В Словении с 19 марта возобновляется использование вакцины против коронавируса, которая была разработана компанией AstraZeneca, передает хорватское информационное агентство Index.

Предполагается, что первыми прививки с использованием этого средства получат представители руководства страны. Вакцинироваться в ближайшее время предстоит президенту Словении Боруту Пахору, главе национальной ассамблеи Игорю Зорчичу и премьер-министру Янезу Янше, а также ряду других официальных лиц.

По данным СМИ, процесс вакцинации руководителей страны будут транслировать по национальным телеканалам.

Ранее Словения, как и некоторые другие страны Европы и других регионов, объявила о временном приостановлении использования вакцины AstraZeneca из-за побочных эффектов.

Автор: Злата Богатова

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