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Канадцы начали отказываться от прививок против коронавируса
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Канадцы начали отказываться от прививок против коронавируса


06:32
Канадцы начали отказываться от прививок против коронавирусаФото: vk.com

В Канаде зафиксированы первые случаи отказа от вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает телевизионный канал CTV.

Как стало известно, местные жители не хотели бы ставить прививки, созданные компанией AstraZeneca.

Власти канадской провинции Квебек подтвердили, что на их территории несколько жителей отказались от прививок, узнав о том, что будет использован указанный препарат. Отмечается, что такие случаи были зафиксированы в Монреале. В администрации региона пояснили, что из других населенных пунктов сведений о подобных отказах не поступало.

Ранее канадский премьер-министр Джастин Трюдо обратился к согражданам с призывом вакцинироваться от коронавируса. Представитель руководства страны заверил канадцев в безопасности и эффективности применяемой вакцины. Трюдо подчеркивал, что средство официально одобрено Министерством здравоохранения Канады.

Напомним, Германия, Италия и Франция вслед за целым рядом других стран приостановили использование вакцины AstraZeneca. Причиной этого решения стали побочные реакции, связанные с тромбообразованием и нуждающиеся в тщательном изучении. Сообщая об этом, в Берлине, Париже и Риме указывали на необходимость принятии "мер предосторожности".

Автор: Злата Богатова

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