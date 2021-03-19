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При взрыве в Химках погибли три человека
19.3.2021 19:01
Фото: vk.com
Жертвами взрыва в многоквартирном доме в Химках стали три человека, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Минздрава Московской области.
В больницы после ЧП были доставлены четверо пострадавших.
По данным местных властей состояние двух пациентов медики оценивают как тяжелое, еще один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии.
Жертвами инцидента стали три человека, в том числе, трехлетний ребенок.
ЧП случилось в квартире, расположенной на восьмом этаже девятиэтажного жилого дома по улице Зеленая в Химках. После взрыва бытового газа там произошло возгорание, пояснили представители ГУ МЧС по Подмосковью.
В результате происшествия в здании 1983 года постройки обрушились межкомнатные перегородки. Пожар охватил две квартиры. Кроме того, зафиксированы частичное обрушение фасада, повреждения балконов и окон, в которых взрывной волной были выбиты стекла.
По факту случившегося уже возбудили уголовное дело.
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