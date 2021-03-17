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Риск повторного заражения COVID-19 выше у пожилых людей, сообщил The Lancet


06:23
Риск повторного заражения COVID-19 выше у пожилых людей, сообщил The LancetФото: livejournal.com

Люди старше 65 лет, перенесшие коронавирус, более подвержены повторному заражению COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, отчет о котором появился в научном журнале The Lancet.

По данным специалистов, в общей популяции уровень защиты от повторного заражения коронавирусом составляет 80% и выше у тех, кому меньше 65 лет. Для более старшей возрастной группы показатель составляет около 47%, т.е. пожилые люди более подвержены повторному заражению.

Ученые подчеркивают, что самым надежным способом обеспечить защиту от COVID-19 является вакцинация всех групп населения. Авторы исследования также указывают на важность мер по защите пожилых людей в период пандемии, включая социальное дистанцирование и приоритетность этой возрастной группы во время проведения вакцинации.

Ранее американская компания Moderna объявила о начале исследований своей вакцины от коронавируса mRNA-1273 на детях. Предполагается, что на средней и поздней стадиях испытаний дозы препарата будут вводиться детям возраста от полугода до двенадцати лет.

Автор: Злата Богатова

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