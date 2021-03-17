|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Риск повторного заражения COVID-19 выше у пожилых людей, сообщил The Lancet
06:23
Фото: livejournal.com
Люди старше 65 лет, перенесшие коронавирус, более подвержены повторному заражению COVID-19.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, отчет о котором появился в научном журнале The Lancet.
По данным специалистов, в общей популяции уровень защиты от повторного заражения коронавирусом составляет 80% и выше у тех, кому меньше 65 лет. Для более старшей возрастной группы показатель составляет около 47%, т.е. пожилые люди более подвержены повторному заражению.
Ученые подчеркивают, что самым надежным способом обеспечить защиту от COVID-19 является вакцинация всех групп населения. Авторы исследования также указывают на важность мер по защите пожилых людей в период пандемии, включая социальное дистанцирование и приоритетность этой возрастной группы во время проведения вакцинации.
Ранее американская компания Moderna объявила о начале исследований своей вакцины от коронавируса mRNA-1273 на детях. Предполагается, что на средней и поздней стадиях испытаний дозы препарата будут вводиться детям возраста от полугода до двенадцати лет.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|