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Moderna начинает испытания прививки от COVID-19 для детей
06:02
Фото: prom.st
Американская компания Moderna объявила о начале исследований своей вакцины от коронавируса mRNA-1273 на детях.
Предполагается, что на средней и поздней стадиях испытаний дозы препарата будут вводиться детям возраста от полугода до двенадцати лет.
Как сообщает агентство Reuters, американским специалистам предстоит оценить безопасность и эффективность двух доз препарата, которые будут вводиться детям с 28-дневным интервалом.
В рамках этих этапов исследований компания Moderna рассчитывает охватить более 6,7 тыс. маленьких жителей Соединенных Штатов и Канады.
Отмечается, что в прошлом этот препарат в США уже был официально одобрен в целях экстренного применения для пациентов в возрасте от 18 лет и старше.
Кроме того, Moderna продолжает отдельное исследование, которое было начато еще в минувшем декабре. Специалисты проверяют качество mRNA-1273, тестируя средство на подростках возраста 12-18 лет.
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