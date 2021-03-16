Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Moderna начинает испытания прививки от COVID-19 для детей

06:02

Фото: prom.st



Американская компания Moderna объявила о начале исследований своей вакцины от коронавируса mRNA-1273 на детях.



Предполагается, что на средней и поздней стадиях испытаний дозы препарата будут вводиться детям возраста от полугода до двенадцати лет.



Как сообщает агентство Reuters, американским специалистам предстоит оценить безопасность и эффективность двух доз препарата, которые будут вводиться детям с 28-дневным интервалом.



В рамках этих этапов исследований компания Moderna рассчитывает охватить более 6,7 тыс. маленьких жителей Соединенных Штатов и Канады.



Отмечается, что в прошлом этот препарат в США уже был официально одобрен в целях экстренного применения для пациентов в возрасте от 18 лет и старше.



Кроме того, Moderna продолжает отдельное исследование, которое было начато еще в минувшем декабре. Специалисты проверяют качество mRNA-1273, тестируя средство на подростках возраста 12-18 лет.



Автор: Злата Богатова

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