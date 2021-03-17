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Под Курском во время ремонта храма нашли письмо Николая I


17.3.2021 22:39
Под Курском во время ремонта храма нашли письмо Николая IФото: kartarf.ru

Письмо, написанное Николаем I в середине 19 в., обнаружили во время работ по ремонту храма в Курской области.

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, уникальный документ был найден в Христорождественском храме, который находится в населенном пункте Шатовка Фатежского района.

Письмо, датированное 1845 годом, нашли на шестиметровой высоте в расселине за иконостасом стены, указано в сообщении местных властей. Отмечается, что послание императора хорошо сохранилось, у бумаги лишь слегка обгорели края.

В этом послании император пишет о смерти 19-летней великой княгини Елизаветы Михайловны. Дочь великого князя Михаила Павловича, внучка Павла I в начале 1844 года сочеталась браком с герцогом Адольфом Нассауским. Меньше чем через год она скончалась после тяжелых родов. Умерла и ее новорожденная дочь.

Предполагается, что найденный документ в будущем будут хранить в Христорождественском храме.

Ранее правительство Воронежской области приняло решение не передавать РПЦ пещерный храм. Руководству музея-заповедника "Дивногорье" при этом рекомендовали оформить соглашение о социальном партнерстве с Воронежской епархией.

Пещерный комплекс, располагающийся на территории Лискинского района Воронежской области, создавался монахами Свято-Успенского Дивногорского мужского монастыря в середине 19 в. Первый этаж включает в себя церковь, галерею крестного хода и ряд других помещений. Каждый год на экскурсии туда приезжают порядка 25 тыс. туристов, посещающих различные маршруты музея-заповедника "Дивногорье". Предполагаемая передача комплекса в ведение РПЦ неминуемо повлекла бы за собой необходимость кардинальных изменений в деятельности музейного объекта, вплоть до его исчезновения.

Автор: Злата Богатова

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