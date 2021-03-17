Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Уфе после суда убили адвоката

17.3.2021 21:00

Фото: sm-news.ru



Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели юриста, который был убит в центре Уфы после судебного заседания.



По предварительным данным, на адвоката напал с ножом его оппонент.



В ходе предварительного разбирательства было установлено, что убийство было совершено в ходе конфликта, разгоревшегося между двумя мужчинами на улице Пушкина. ЧП случилось неподалеку от Арбитражного суда, где рассматривалось дело участников инцидента. Мужчины при этом являлись оппонентами.



Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, на юриста напал с ножом 49-летний местный житель. Потерпевший от полученных ранений погиб на месте. Подозреваемый скрылся, а спустя некоторое время пытался покончить с собой при помощи огнестрельного оружия, пишут местные СМИ со ссылкой на источники в полиции Уфы.



Подозреваемого спасли, он госпитализирован. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.



По данным агентства "Интерфакс", погибший в Уфе 33-летний юрист мог представлять в Арбитражном суде Башкирии интересы одного из банков.



Автор: Злата Богатова

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