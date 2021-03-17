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В Уфе после суда убили адвоката
17.3.2021 21:00
Фото: sm-news.ru
Следственные органы Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели юриста, который был убит в центре Уфы после судебного заседания.
По предварительным данным, на адвоката напал с ножом его оппонент.
В ходе предварительного разбирательства было установлено, что убийство было совершено в ходе конфликта, разгоревшегося между двумя мужчинами на улице Пушкина. ЧП случилось неподалеку от Арбитражного суда, где рассматривалось дело участников инцидента. Мужчины при этом являлись оппонентами.
Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, на юриста напал с ножом 49-летний местный житель. Потерпевший от полученных ранений погиб на месте. Подозреваемый скрылся, а спустя некоторое время пытался покончить с собой при помощи огнестрельного оружия, пишут местные СМИ со ссылкой на источники в полиции Уфы.
Подозреваемого спасли, он госпитализирован. В настоящее время ему оказывается медицинская помощь.
По данным агентства "Интерфакс", погибший в Уфе 33-летний юрист мог представлять в Арбитражном суде Башкирии интересы одного из банков.
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