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В Иране во время праздника огня погибли девять человек


17.3.2021 18:59
В Иране во время праздника огня погибли девять человекФото: tojikmatlubot.tj

Не менее девяти человек стали жертвами различных происшествий, случившихся во время Чаршанб-е Сури - традиционного иранского праздника огня, сообщает ТАСС.

Данные о погибших и получивших ранения приводит Организация по чрезвычайным происшествиям страны. Как стало известно, в той или иной степени пострадали почти 1,9 тыс. иранцев.

В этом году при проведении Чаршанб-е Сури погибли по меньшей мере девять жителей страны, заявил официальный представитель ведомства Моджтаба Халеди. По его словам, в различной степени пострадали 1 894 участников праздничных мероприятий. Наибольшее количество инцидентов было зафиксировано на территории иранских провинций Тегеран, Восточный Азербайджан и Керманшах.

Халеди отметил, что 46% пострадавших являются детьми и подростками возраста от шести до восемнадцати лет.

Соггласно официальной статистике, в ходе прошлогодних праздничных мероприятий погибли четыре человека. Пострадали около полутора тысяч участников.

Традиционный праздник Чаршанб-е Сури отмечают по всему Ирану в ночь на последнюю среду перед Ноурузом - новым годом. В 2021 году он приходится на 20 марта. По традиции жители страны разжигают костры, а потом прыгают через огонь. В последнее время молодежь все чаще использует различные пиротехнические средства, из-за чего количество пострадавших увеличивается.

Автор: Злата Богатова

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