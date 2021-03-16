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Власти Польши объявили локдаун из-за британского штамма вируса


18:18
Власти Польши объявили локдаун из-за британского штамма вирусаФото: pointville.ag

На территории Польши на три недели вводится национальный локдаун, заявил министр здравоохранения страны Адам Недзельский.

Как передает TVN24, причиной такого решения стало резкое ухудшение ситуации с распространением коронавируса.

В рамках ужесточенных ограничений в Польше на три недели закрываются торговые центры и кинотеатры, приостанавливают работу музеи, галереи, театры, бассейны и многие другие заведения. Учеников младших классов вновь переводят на дистанционное обучение.

По словам Адама Недзельского, работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим деятельности как можно большее число сотрудников.

Глава Минздрава Польши также отметил, что в стране сейчас активно распространяется т.н. британский штамм коронавируса. Этот вариант возбудителя фиксируется более чем в половине случаев (52%).

Ранее новая разновидность коронавируса была выявлена во Франции. По данным Минздрава страны, восемь случаев инфицирования подтверждены в результате секвенирования. Все они в минувшую субботу, 13 марта, были выявлены в больничном центре коммуны Ланьон департамента Кот-д`Армор.

Автор: Злата Богатова

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