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Во Франции выявлена новая разновидность коронавируса


16.3.2021 20:21
Во Франции выявлена новая разновидность коронавирусаФото: prozhelezu.ru

На территории французского региона Бретань в северо-западной части страны специалисты выявили еще одну новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2.

Как информирует министерство здравоохранения Франции, у зараженных наблюдались симптомы, обычные для коронавируса.

В ведомстве сообщили, что выявить новый штамм было достаточно сложно. Люди, заразившиеся этой разновидностью, сдавали отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус. Симптомы при этом практически не отличались от типичных клинических проявлений SARS-CoV-2.

По данным Минздрава, восемь случаев инфицирования были подтверждены в результате секвенирования. Все они выявлены в больничном центре коммуны Ланьон департамента Кот-д`Армор в минувшую субботу, 13 марта.

Штамм нуждается в дополнительном изучении, отметили в ведомстве. Специалисты пока не могут судить "ни о его большей опасности, ни о повышенной способности передаваться" в сравнении с первоначальным вариантом возбудителя. Французские исследователи сейчас также пытаются установить, как выявленная разновидность может реагировать на "вакцинацию и антитела, выработанные во время предыдущих заражений".

Ранее Роспотребнадзор информировал о выявлении в РФ т.н. "южноафриканского" штамма коронавируса.

Автор: Злата Богатова

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