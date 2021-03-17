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В Приморье спасли горняков, заблокированных в руднике после обрушения
17.3.2021 15:25
Фото: tolknews.ru
Спасателям удалось вызволить горняков, которые ранее оказались заблокированными после обрушения породы в забое, информирует пресс-служба главка МЧС по Приморью. Операцию по подъему на поверхность двух работников рудника завершили в 11:50 по местному времени.
Врачи оценивают состояние спасенных мужчин, один из которых, по предварительным данным, травмировал ноги, как удовлетворительное. Оба горняка пока находятся в медицинском учреждении, специалисты проводят обследование.
Авария случилась на участке "Королевский" рудника "Николаевский" в Дальнегорске. Инцидент зафиксирован на территории, которую эксплуатирует сейчас горно-металлургический комплекс "Дальполиметалл". На предприятии пояснили, что все их работники, трудившиеся в забое, ранее были застрахованы от несчастных случаев на производстве.
Как передает агентство "Интерфакс", этот вид страхования на предприятии применяется уже третий год. Размер страхового покрытия в подобных случаях может достигать порядка трех миллионов рублей.
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