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Названы условия ухода в отставку и уголовного преследования Куомо


14:51
Названы условия ухода в отставку и уголовного преследования КуомоФото: tinkoff.ru

В случае, если выдвинутые против губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо обвинения подтвердятся, он должен будет уйти в отставку, заявил президент США Джо Байден.

При этом американский лидер допустил, что чиновник предстанет перед судом, передает Politico.

Глава Соединенных Штатов прокомментировал ситуацию с обвинениями в адрес Эндрю Куомо в интервью каналу ABC. В беседе с Джорджем Степанопулосом американский президент допустил, что губернатора могут привлечь к уголовной ответственности.

Заговорив на эту тему, Джо Байден также отметил, что Эндрю Куомо придется покинуть пост, если обвинения будут подтверждены.

На текущий момент о домогательствах и неподобающем поведении Куомо заявили уже шесть американок. Несколько дней назад на губернатора штата Нью-Йорк обрушилась волна резкой критики со стороны конгрессменов. Почти все члены делегации Конгресса Нью-Йорка призвали его покинуть пост.

После того, как целый ряд женщин решились на признания и рассказали о негативном опыте общения с Эндрю Куомо, он принес извинения. Губернатор штата Нью-Йорк при этом подчеркивал, что не позволял себе противоправных действий, а потому не собирается покидать свой пост.

Автор: Злата Богатова

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