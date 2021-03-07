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Растет число женщин, объявивших себя пострадавшими от действий Эндрю Куомо
7.3.2021 15:04
Фото: vk.com
В Соединенных Штатах еще одна женщина выступила с обвинениями в адрес губернатора американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
Бывшая сотрудница администрации заявила, что страдала от его неподобающего отношения, передает The Wall Street Journal.
35-летняя Ана Лисс, в прошлом работавшая в администрации губернатора Нью-Йорка, решилась на откровенный рассказ. Она поведала журналистам газеты, что неоднократно страдала из-за недопустимого поведения Эндрю Куомо. В частности, он позволял себе фамильярные высказывания в адрес женщины и проявлял слишком активный интерес к ее личной жизни.
Кроме того, Куомо во время фотографирования на официальном приеме обнял Лисс за талию. В доказательство этого женщина предъявила соответствующий снимок. Она подчеркнула, что губернатор пытался выстраивать взаимоотношения не как с профессионалом, а как с женщиной.
По словам Лисс, ее эмоционально-психическое состояние настолько ухудшилось, что ей пришлось обратиться за помощью психолога. Под конец своей работы под началом Куомо женщина также начала испытывать проблемы с алкоголем, призналась бывшая подчиненная губернатора.
Ранее стало известно о том, что из-за действий губернатора штата Нью-Йорк могла пострадать другая его бывшая подчиненная - Линдси Бойлан. Женщина рассказала о пережитом в Сети. В частности, Куомо предлагал ей "сыграть в покер на раздевание" на борту частного самолета. После того, как губернатор поцеловал Бойлан в губы, ей пришлось уволиться.
Вскоре последовало признание еще одной сотрудницы администрации. О неподобающих действиях Эндрю Куомо рассказала 25-летняя Шарлотта Беннет, в прошлом занимавшая пост советницы по вопросам здравоохранения и работавшая под началом губернатора штата Нью-Йорк до минувшей осени. По ее словам, она на протяжении нескольких месяцев страдала от домогательств.
Куомо в ответ на обвинения в свой адрес уже принес извинения. Губернатор штата Нью-Йорк при этом подчеркнул, что не собирается покидать свой пост.
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