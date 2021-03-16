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Самарский школьник на перемене ударил ножом сверстника
14:22
Фото: cod11.ru
Следственные органы Самарской области возбудили уголовное дело после того, как школьник ударил ножом одноклассника.
Врачи оценивают состояние 11-летнего мальчика как удовлетворительное.
Расследование инцидента взял под свой контроль руководитель СУ СКР по региону, информирует пресс-служба ведомства. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).
В ходе предварительного разбирательства установлено, что до ЧП между детьми произошел конфликт. По версии следствия, 11-летний ребенок, испытывая личную неприязнь к однокласснику, напал на него с ножом во время перемены. В результате школьник получил ранение в области лопатки. Мальчика незамедлительно госпитализировали.
Как пояснили в пресс-службе правительства Самарской области, пострадал ученик школы № 155. После случившегося уже проводит собственную проверку городской департамент образования.
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