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Самарский школьник на перемене ударил ножом сверстника


14:22
Самарский школьник на перемене ударил ножом сверстникаФото: cod11.ru

Следственные органы Самарской области возбудили уголовное дело после того, как школьник ударил ножом одноклассника.

Врачи оценивают состояние 11-летнего мальчика как удовлетворительное.

Расследование инцидента взял под свой контроль руководитель СУ СКР по региону, информирует пресс-служба ведомства. Уголовное дело было возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

В ходе предварительного разбирательства установлено, что до ЧП между детьми произошел конфликт. По версии следствия, 11-летний ребенок, испытывая личную неприязнь к однокласснику, напал на него с ножом во время перемены. В результате школьник получил ранение в области лопатки. Мальчика незамедлительно госпитализировали.

Как пояснили в пресс-службе правительства Самарской области, пострадал ученик школы № 155. После случившегося уже проводит собственную проверку городской департамент образования.

Автор: Злата Богатова

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